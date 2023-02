Polícia prende dupla que espancou e tentou matar casal por dívida de drogas em MS

Pelo menos duas pessoas foram presas pela Polícia Civil, sob a acusação de terem tentado matar um casal na cidade de Deodápolis, na última quarta-feira (8). A tentativa aconteceu após ficarem algumas pendências referente ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu durante o período da manhã, quando os autores derrubaram o portão da residência do casal e armados com um pedaço de caibro, passaram a agredir a vítima.

A mulher tentou intervir e acabar com as agressões, mas passou a ser agredida por um dos autores. Ela relatou para a polícia, posteriormente, que a motivação seria por conta de dívidas de drogas.

Diante dos fatos, uma equipe de Policiais Civis saíram em diligências a fim de encontrar os acusados, logrando êxito em prender em flagrante delito os dois acusados no mesmo dia.

Ainda segundo a polícia, a vítima sofreu traumatismo craniano e fratura da vértebra cervical C1, além de apresentar outras lesões pelo corpo.

