Polícia prende homem que esfaqueou esposa na cabeça em Dourados

Durante essa terça-feira (17), a Polícia Civil de Dourados conseguiu prender em flagrante um homem, de 29 anos, que atacou a sua esposa, de 39 anos, com golpes de faca e a deixou em estado grave na madrugada do mesmo dia do crime.

A vítima precisou ser encaminhada para o Hospital da Vida, onde permanece internada. Ela contou para a polícia, ferida a facadas na cabeça pelo seu companheiro e que naquele momento, não saberia dar detalhes do paradeiro do suspeito.

Durante as diligências feitas pela equipe policial, soube que além de agredir a companheira, o homem havia ameaçado a vítima e seus familiares, dizendo que no local à noite para “pegar todo mundo”.

Após algumas horas, policiais da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) encontraram o suspeito e deram voz de prisão, onde o homem confessou que era o autor das facadas na esposa.

Na delegacia, o suspeito chegou a negar e disse que os golpes teriam sido feitos por outro pessoa logo após a discussão que teve com a esposa.

Foi realizada a autuação em flagrante delito do indivíduo pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher em razão do sexo feminino.

