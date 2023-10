Polícia prende homem que submetia adolescentes à prostituição em Dourados

Homem, de 39 anos, que não teve a identificação revelada, foi preso preventivamente nesta sexta-feira (27), acusado de submeter adolescentes à prostituição e fornecer bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos às vítimas em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A prisão aconteceu policiais da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) cumprirem um mandado de prisão na casa do suspeito, no Jardim América.

Segundo o site Dourados News, o homem estava cometendo esse tipo de crime desde o ano passado, quando começava a pagar as adolescentes para ter relações sexuais. O "perfil desejado" pelo suspeito era garotas virgens e ele não usava preservativo em nenhum dos atos.

Como forma de atrair as vítimas, ele anunciava as coisa mediante pagamento via PIX, além de cigarros eletrônicos e até aparelhos de telefone celular, promovendo até festas regada a bebidas alcoólica.

Uma das denúncias teria sido realizado pelo pai de uma das vítimas, no qual ele soube que ofereceu R$ 150 para a garota, de 14 anos, para cometer o abuso. A investigação aponta preliminarmente pelo menos seis vítimas.

“A equipe policial reuniu uma vastidão de elementos de provas dos delitos, dentre filmagens em tabacaria, vídeos das “festinhas”, mensagens trocadas entre os adolescentes e entre vítimas e suspeito, além de extrato de entrada em motel onde ele levou adolescentes e manteve relação sexual”, diz a Polícia Civil.

