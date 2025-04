Polícia prende homem que tentou matar rapaz que recusou furtar carne em Naviraí

Saiba Mais Interior Rapaz se nega a furtar carne e é ferido a tiros e golpes de faca em Naviraí

Homem, de 38 anos, foi preso durante a segunda-feira (28), após ser apontando como o responsável por tentar matar com golpes de faca, um rapaz, de 23 anos, que se recusou a furtar carne de um estabelecimento, em Naviraí, no dia 7 de abril.

Naquele dia, a vítima foi encontrada com diversos ferimentos, sendo perfurações por faca no lado direito do tórax, nas costas e na lateral esquerda, além de um ferimento por tiro na lateral direita da cabeça.

Ele estava em um terreno baldio após ser brutalmente agredido por não topar participar de um furto de carne. Segundo a Polícia Civil, as diligências se intensificaram após alguns depoimentos e conseguiram identificar o suspeito.

Diante disso, o suspeito teve sua prisão preventiva representada junto ao Poder Judiciário pela autoridade policial, com base na gravidade dos fatos e no risco à ordem pública.

O mandado de prisão preventiva foi deferido pela Justiça e, na manhã desta segunda-feira, após diligências, os policiais da SIG localizaram e deram cumprimento à ordem de prisão, colocando o suspeito à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Rapaz se nega a furtar carne e é ferido a tiros e golpes de faca em Naviraí

Deixe seu Comentário

Leia Também