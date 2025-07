Polícia prende suspeito de estuprar ex-companheira grávida em Dourados

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso nesta sexta-feira (18), acusado de estuprar a ex-companheira, de 22 anos, atualmente grávida de 7 meses. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (17), em Dourados.

Informações do site Dourados News apontam que vítima e autor estavam morando juntos, porém, com o término do relacionamento definido.

Conforme o site, a jovem comprou uma passagem para deixar a cidade em direção a outro Estado, pois o suspeito não aceitava a gravidez, alegando que o bebê não era dele.

Quando o indivíduo soube que a jovem iria embora, foi até a residência, pulou o muro e tentou manter relações sexuais. Diante da negativa, ele a estuprou.

No dia seguinte, na sexta-feira, ela buscou atendimento em um hospital e depois buscou a delegacia, onde realizou a denúncia. A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) passou a realizar diligências e encontrou o suspeito numa residência.

Encaminhado à delegacia, ele acabou autuado em flagrante pelo estupro com outros agravantes.

