Polícia prende suspeito que tentou matar duas pessoas esfaqueadas em Ponta Porã

Homem, de 37 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 19, após ser acusado de tentar matar duas pessoas, de 22 anos, e outra sem identificação até o momento, com golpes de faca em Ponta Porã.

O crime aconteceu no dia 8 de janeiro, quando o suspeito e mais um indivíduo chegaram na residência em que as vítimas estavam procurando uma terceira pessoa. Como a dupla não sabia do paradeiro, acabaram esfaqueadas.

Segundo a Polícia Civil, as duas vítimas esfaqueadas foram socorridas e estão internadas no Hospital Regional de Ponta Porã, após receberem diversos golpes de faca.

Ainda conforme a investigação, as diligências conseguiram identificar um dos autores, reconhecido por uma das vítimas. Assim, foi pedido a prisão preventiva do suspeito e o mandado foi cumprido nesta segunda-feira.

O agressor foi localizado e em depoimento à polícia, assumiu ter atacado as duas vítimas, mas disse que agiu em legítima defesa.

Ele foi encaminhado para a delegacia e permanecerá à disposição da Justiça.

