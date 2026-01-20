Menu
Polícia prende suspeito que tentou matar duas pessoas esfaqueadas em Ponta Porã

Prisão acontece uma semana e meia após o crime e vítimas seguem internadas

20 janeiro 2026 - 09h05Luiz Vinicius     atualizado em 20/01/2026 às 09h05
Polícia cumpriu mandado de prisão contra agressorPolícia cumpriu mandado de prisão contra agressor   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 37 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Civil nesta segunda-feira, dia 19, após ser acusado de tentar matar duas pessoas, de 22 anos, e outra sem identificação até o momento, com golpes de faca em Ponta Porã.

O crime aconteceu no dia 8 de janeiro, quando o suspeito e mais um indivíduo chegaram na residência em que as vítimas estavam procurando uma terceira pessoa. Como a dupla não sabia do paradeiro, acabaram esfaqueadas.

Segundo a Polícia Civil, as duas vítimas esfaqueadas foram socorridas e estão internadas no Hospital Regional de Ponta Porã, após receberem diversos golpes de faca.

Ainda conforme a investigação, as diligências conseguiram identificar um dos autores, reconhecido por uma das vítimas. Assim, foi pedido a prisão preventiva do suspeito e o mandado foi cumprido nesta segunda-feira.

O agressor foi localizado e em depoimento à polícia, assumiu ter atacado as duas vítimas, mas disse que agiu em legítima defesa.

Ele foi encaminhado para a delegacia e permanecerá à disposição da Justiça.

