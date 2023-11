Polícia prende suspeitos de assassinarem segurança durante festa em Ivinhema

A Polícia Civil conseguiu prender José Edilson da Silva Cordeiro, de 42 anos, e Eugênio dos Santos A. Silva, de 32 anos, ambos tio e sobrinho, respectivamente, acusados de terem assassinado a tiros o segurança Vitor Hugo Branquinho Camargo, de 26 anos, durante uma festa em Ivinhema.

O caso aconteceu durante a madrugada do último sábado (11), quando houve uma confusão na festa que seria de comemoração do aniversário da cidade de Ivinhema.

Eugênio foi preso ainda no sábado e ele foi considerado coautor do crime, enquanto José Edilson ficou preso após se apresentar para a polícia nesta segunda-feira (13) - já havia um mandado de prisão expedido.

José deu sua versão e confessou que cometeu o crime, mas disse que foi agredido por um dos seguranças da festa, saindo e retornando armado e por um momento, encontrou Vitor Hugo no caminho, atirando contra ele.

No mesmo dia do crime as investigações da Polícia Civil já começaram e logo após ouvir testemunhas e realizar oitivas, foi verificado que tio e sobrinho estavam envolvidos e foi pedida a prisão preventiva de ambos.

As investigações prosseguem, pois ainda há a suspeita da participação de uma terceira pessoa no crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também