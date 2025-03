Polícia prende suspeitos de matarem jovem dentro de casa em Naviraí

Dois homens, de 28 e 25 anos, suspeitos de terem assassinado Danilo do Nascimento, de 25 anos, dentro da própria da casa da vítima, na noite do dia 17 de março, em Naviraí, foram presos durante ações da Polícia Civil.

O indivíduo mais velho foi o responsável por efetuar os disparos, que atingiram a cabeça e o peito, onde ambos transfixaram o corpo do rapaz. As investigações apontam que o acusado já teria morado em outra oportunidade com a vítima.

Quando assassinou Danilo, o acusado fugiu e contou com ajuda do comparsa, de 25 anos, que estava esperando ele em um Fiat Uno, de cor branca e teto e capô preto, conforme foi visualizado pela irmã.

Um dia após o crime, no dia 18 de março, a Polícia Civil localizaram o veículo utilizado na fuga. Durante a abordagem, foi constatado que o rapaz que colaborou na fuga possuía dois mandados de prisão em aberto, sendo imediatamente detido. Diante das provas coletadas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos dois suspeitos, cuja medida foi deferida pela Justiça.

Durante a quarta-feira (26), a Polícia Civil conseguiu localizar o atirador e realizar a prisão por meio do mandado de prisão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também