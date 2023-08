Polícia procura homem que torturou, estuprou e vazou 'nudes' da ex-mulher em MS

A Polícia Civil está a procura de um homem identificado até o momento como Ednei em Bataguassu - a 342 quilômetros de Campo Grande. Ele é o suspeito de ter cometido diversos crimes contra sua ex-mulher na noite de sábado (26), com o caso ganhando destaque e repercussão durante a segunda-feira (28).

Segundo as informações, ele cometeu crimes de estupro, sequestro e cárcere privado, lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica. Com a quantidade de crimes, ele teria fugido da cidade e agora a polícia tenta localizá-lo para prendê-lo.

Conforme o site Cenário MS, era por volta das 23h quando o suspeito decidiu ir até à residência da vítima para conversar sobre a pensão dos filhos, mas ele teria percebido que a ex-mulher estava trocando mensagens com outro rapaz.

Isso fez com que Ednei pegasse uma faca e passasse a ameaçar sua ex-companheira. Em determinado momento, ele mandou que ela tirasse toda a roupa e tirou fotos, encaminhando logo na sequência para duas amigas e o rapaz com quem a mulher estava conversando.

Após vazar imagens íntimas da mulher, o suspeitou passou a agredi-lá com socos na cabeça, fazendo com que ela desmaiasse. Ednei se aproveitou da situação e estuprou a vítima, que recobrou a consciência durante o ato. Mesmo tentando se livrar, ela foi ameaçada pelo suspeito com uma faca e permaneceu "presa" ao homem por toda a madrugada.

Pela manhã de domingo (27), o homem fugiu do local e levou o celular da vítima. A mulher conseguiu chamar por socorro e a filha apareceu para ajuda-lá a chegar até a delegacia, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil chegou a realizar buscas pela cidade, mas a princípio, ele teria deixado o município.

