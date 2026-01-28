Polícia procura 'João Pequeno' que matou homem a tiros no feriado de Natal em Miranda

Saiba Mais Polícia VÍDEO: Homem é morto a tiros em bar de Miranda

Reginaldo Amorim Pereira, conhecido também como 'João Pequeno', está sendo procurado pela Polícia Civil de Miranda, distante a 208 quilômetros de Campo Grande, acusado de assassinar Fred Miralha, no dia 25 de dezembro, feriado de Natal.

O crime aconteceu em frente a uma conveniência, na entrada da cidade, quando as partes tiveram um desentendimento.

Segundo a Polícia Civil, Reginaldo e Fred tiveram um desentendimento, quando o suspeito se dirigiu até seu carro para buscar uma arma e disparou contra a vítima.

"A Polícia Civil solicita colaboração da população para que sejam repassadas quaisquer informações acerca da localização de Reginaldo, que está foragido desde a execução do crime", diz a nota da instituição.

Quaisquer informações podem ser repassadas ao número (67) 99223-5802, sendo mantido o sigilo da fonte.

