Polícia prende atirador que matou homem em ponto de ônibus em Corumbá

A Polícia Civil prendeu durante o domingo (17), Aldo da Silva Paim, de 31 anos, apontado como o atirador que agiu com extrema frieza no assassinato de João Farias da Silva, de 53 anos, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu na tarde do dia 13 de agosto, quando as duas partes já haviam conversado momentos antes. Contudo, o suspeito retornou ao ponto de ônibus e efetuou os disparos.

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que Aldo age com tranquilidade e frieza ao atirar contra a cabeça de João, que esperava o transporte coletivo para seguir para o assentamento rural.

Uma mulher ainda tenta conter o suspeito de fugir, mas nada o impede, que sai do local pilotando a mesma moto que usou para chegar até a vítima.

Segundo a Polícia Civil, Aldo já estava foragido desde o início do ano, após romper a tornozeleira eletrônica, e contra ele já havia mandado de prisão em aberto.

