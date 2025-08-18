Menu
Interior

Polícia prende atirador que matou homem em ponto de ônibus em Corumbá

Aldo da Silva Paim agiu com extrema frieza no assassinato de João Farias da Silva

18 agosto 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Aldo está sendo procurado pela políciaAldo está sendo procurado pela polícia   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil prendeu durante o domingo (17), Aldo da Silva Paim, de 31 anos, apontado como o atirador que agiu com extrema frieza no assassinato de João Farias da Silva, de 53 anos, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu na tarde do dia 13 de agosto, quando as duas partes já haviam conversado momentos antes. Contudo, o suspeito retornou ao ponto de ônibus e efetuou os disparos.

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que Aldo age com tranquilidade e frieza ao atirar contra a cabeça de João, que esperava o transporte coletivo para seguir para o assentamento rural.

Uma mulher ainda tenta conter o suspeito de fugir, mas nada o impede, que sai do local pilotando a mesma moto que usou para chegar até a vítima.

Segundo a Polícia Civil, Aldo já estava foragido desde o início do ano, após romper a tornozeleira eletrônica, e contra ele já havia mandado de prisão em aberto.

 

