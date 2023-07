Polícia segue buscando adolescente desaparecida há mais de uma semana em Taquarussu

A Polícia Civil de Taquarussu, a 334 quilômetros de Campo Grande, segue incessantemente atrás de pistas e notícias que possam levar ao paradeiro de Geovana Souza Dias, de 15 anos, adolescente que está desaparecida há mais de uma semana.

O sumiço da garota aconteceu na noite do dia 8 de julho, quando ela deixou sua residência para participar de uma festa que acontecia no meio da cidade, conforme informado pelo site Jornal da Nova.

Cães farejadores do Corpo de Bombeiros de Campo Grande ingressaram na operação para ajudar nas buscas, assim como a Perícia Criminal que faz as ações com drone e a Polícia Civil e Militar que fazem a busca por terra pela adolescente.

Ao site local, a irmã de Geovana relata que ninguém viu a adolescente e nenhum amigo conseguiu ter pistas ou dicas sobre o paradeiro. "Pelo que tudo indica, ela nem chegou nessa festa", frisou a familiar.

A família está bastante aflita e a informação foi de que a adolescente não tinha brigado com ninguém em casa, saindo normalmente para a festa. A Polícia Civil já ouviu pai, mãe, familiares próximos e amigos da jovem, mas não há pistas do seu paradeiro.

A bicicleta e o celular de Geovana foram encontrados próximo de um quebra-molas na rua na rua Quenenciano Cecílio de Lima quase esquina com a rua Olívia Maria Vieira, local considerado pelos moradores como ermo durante a noite.

No dia do desaparecimento, Geovana vestia uma blusa brilhante prateada, calça na cor preta e tênis de cor branca.

Qualquer informação que possa ajudar na localização da jovem deve ser reportada ao telefone da Polícia Civil (67) 99223-0178, na central 190 da Polícia Militar ou da família pelo (67) 99839-1590, falar com Camila Marasmo.

Deixe seu Comentário

Leia Também