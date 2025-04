Polícia tenta identificar homem que morreu atropelado por carreta em Terenos

Homem, ainda não identificado, morreu atropelado por uma carreta, na tarde desta quarta-feira (23), após tentar, aparentemente, atravessar a rodovia BR-262, em Terenos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a carreta era conduzida por um boliviano, que relatou estar seguindo no sentido de Campo Grande para Terenos, quando foi surpreendido pela vítima.

Ele relatou para a polícia que o homem estava no canteiro e entrou na pista, não sendo possível desviar.

Uma testemunha que seguia pelo sentido contrário, corroborou com a versão do motorista, alegando que no canteiro, próximo a uma árvore, havia um segundo indivíduo.

A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para atendimento da ocorrência.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e morte por causa indeterminada.

