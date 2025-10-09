Policiais do DOF alegram crianças com helicóptero e doam brinquedos em Dourados

A quarta-feira, dia 8 de outubro, com certeza ficará marcada na memória de cerca de 250 crianças, que tiveram a oportunidade de conhecer o helicóptero 'Harpia' e aprender como funciona o trabalho do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A ação especial é em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12. Os alunos dos CEIMs (Centros de Educação Infantil Municipal) Pedro Mota e Professor Guilherme conheceram de perto a Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo.

Um dos pontos altos do encontro foi a apresentação das viaturas operacionais e a exibição do helicóptero Harpia, que despertou encantamento e admiração entre os pequenos.

Ao final do passeio, as crianças participaram de um lanche especial e receberam brinquedos, em uma ação conjunta do DOF, por meio do Grêmio Águia da Fronteira, com a Receita Federal de Ponta Porã.

A iniciativa reforça o compromisso das forças de segurança em promover a aproximação com a comunidade, fortalecendo laços de confiança e levando às crianças uma experiência educativa sobre o papel da Polícia na sociedade.

