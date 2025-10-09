Menu
Menu Busca quinta, 09 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Policiais do DOF alegram crianças com helicóptero e doam brinquedos em Dourados

Ação especial em alusão ao Dia das Crianças reuniu cerca de 250 pequenos de duas instituições de ensino

09 outubro 2025 - 13h22Luiz Vinicius
Ação contou com 250 criançasAção contou com 250 crianças   (Divulgação/DOF)

A quarta-feira, dia 8 de outubro, com certeza ficará marcada na memória de cerca de 250 crianças, que tiveram a oportunidade de conhecer o helicóptero 'Harpia' e aprender como funciona o trabalho do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A ação especial é em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12. Os alunos dos CEIMs (Centros de Educação Infantil Municipal) Pedro Mota e Professor Guilherme conheceram de perto a Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo.

Um dos pontos altos do encontro foi a apresentação das viaturas operacionais e a exibição do helicóptero Harpia, que despertou encantamento e admiração entre os pequenos.

Ao final do passeio, as crianças participaram de um lanche especial e receberam brinquedos, em uma ação conjunta do DOF, por meio do Grêmio Águia da Fronteira, com a Receita Federal de Ponta Porã.

A iniciativa reforça o compromisso das forças de segurança em promover a aproximação com a comunidade, fortalecendo laços de confiança e levando às crianças uma experiência educativa sobre o papel da Polícia na sociedade.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado
Homem foi morto com golpes de faca
Interior
JD1TV: Homem é morto a golpes de faca após 'desentendimento' em Dourados
O Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel foi criado em 2019
Comportamento
Projeto Fazer o Bem promove ação especial de dia das crianças no Noroeste
Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima
Interior
Gestante pula de carro em movimento e denuncia estupro do ex-companheiro em MS
Bovino foi 'pescado'
Interior
JD1TV: 'Buscou peixe, pescou a picanha': sul-mato-grossense encontra nelore em rio de MS
Vítima foi transferida para Dourados
Interior
Motoentregador sofre atentado a tiros durante entrega em Itaporã
Viatura do GAECO na prefeitura de Bonito -
Polícia
Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito
Bombeiro pertencia ao 3° GBM -
Justiça
Bombeiro de MS vira réu por trabalhar como motorista de app durante licença médica
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Alvo do MPMS por desmatamento, fazenda em Aquidauana firma acordo ambiental
Corpo foi localizado há alguns metros do ponto de desaparecimento
Interior
Idoso morre afogado ao tentar atravessar rio a nado em Miranda

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs