Policial à paisana evita tragédia em briga generalizada com dois feridos em Chapadão

Durante o domingo (13), em Chapadão do Sul - a 338 quilômetros de Campo Grande, uma briga generalizada só não terminou em tragédia por conta de um policial civil à paisana que interviu na situação.

A confusão aconteceu após um adolescente sacar uma faca e tentar matar um homem e a briga deixou duas pessoas feridas.

Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente teve uma discussão com seu desafeto e o policial que passava pelo local, conseguiu intervir e apaziguar momentaneamente a situação. Porém, uma terceira pessoa ficou exaltada e passou a ir para cima do policial.

Após tentar conter os ânimos, o escrivão atirou contra a perna do jovem que tenta retaliar a ação do policial. Por conta da briga e dos disparos feitos pelo agente, estilhaços atingiram a mãe do jovem, de 52 anos, que ficou com um ferimento na perna esquerda e no abdômen.

Ambos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul e estão fora de perigo. A Polícia Militar esteve no local e efetuou as diligências para dar encaminhamento para a delegacia da cidade.

O adolescente foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e o dono do bar foi preso por vender bebidas alcoólicas para menores de idade.

