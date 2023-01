Policial reage com tiros após ser atacado com facão por homem em surto em MS

Um policial militar ficou ferido no rosto, na noite desta quarta-feira (18), após ser atingido por um golpe de um facão vindo de um homem com problemas psiquiátricos no distrito de Culturama, em Fátima do Sul. Ele reagiu disparando duas vezes, acertando o homem.

O homem, conhecido como Chiquinho, estava na avenida 13 de Junho, região central do município, quando teve o surto psicótico e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

Porém, os policiais foram os primeiros a chegar e na tentativa de descer do veículo, o militar foi surpreendido com o ataque do homem, atingindo seu rosto.

Dessa forma, o militar reagiu atirando duas vezes contra o homem, agindo em legítima defesa, que ficou ferido no braço e no abdômen.

Os dois envolvidos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital da Sias.

Segundo o site Fátima News, o policial está com quadro de saúde estável, mas não há informações sobre Chiquinho.

