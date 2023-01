Ponte sobre o rio Nabileque passa por reforma neste sábado

A reforma e a recuperação da ponte de madeira sobre o rio Nabileque terá início neste sábado (7) e se estende, pelo menos, até o dia 23 de janeiro. A ponte fica na MS-195, entre a Fazenda do Jatobá e a Fazenda Baía dos Touros, no Pantanal e a melhoria acontece por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Durante esse período estará suspensa a travessia de veículos, mas a passagem de pedestres pelo local será permitida, mesmo com a realização das atividades.

Conforme a Agesul, no local será feito a troca de peças danificadas e feito os reparos necessários na estrutura.

A intenção é melhorar os acessos, encurtar os caminhos e levar desenvolvimento para a região no Pantanal do Nabileque. São investimentos que vão desde pontes, aterros, drenagem, e novas estradas, que tem como objetivo não deixar a região isolada.

A região do Pantanal tem recebido grandes investimentos, para qualificar a infraestrutura, fomentar o turismo, contribuir com os povos locais, estimular a economia das cidades e ainda preservar sua fauna e vegetação.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também