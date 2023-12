Ponte sobre rio Amonguijá em Porto Murtinho será construída pela Agesul

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) anunciou nesta terça-feira (19), a contratação de uma empresa para a construção de uma ponte de concreto sobre o rio Amonguijá, em Porto Murtinho, a 439 quilômetros de Campo Grande, que beneficiará os produtores de carne bovina e o transporte escolar.

A travessia será construída em uma estrada vicinal e terá 49 metros de extensão por seis de largura, onde substituirá a antiga ponte de madeira que existe no local.

O local era alvo constante de manutenção em decorrências das chuvas que atingiam a região.

A obra vai custar R$ 3,3 milhões e deve ser concluída em um prazo de 180 dias consecutivos, contados a partir da data em que a empresa receber a ordem de início do serviço. Com a iniciativa, o Governo do Estado leva infraestrutura de qualidade para a área rural do município.

