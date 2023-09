Populares evitam estupro de criança e suspeito é preso em Costa Rica

Interior Após temporal, Dourados conta com caminhões para limpar sujeira

Interior Liderança do PCC em Ribas morre em confronto com a Polícia Militar

Com algumas informações, os militares passaram a efetuar diligências para localizar o suspeito e tiveram êxito na busca. Quando abordado, o homem estava alterado e recebeu voz de prisão, criando resistência para entrar no compartimento de presos da viatura.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi empenhada na ocorrência e foram alertadas pelas testemunhas de que a criança contou sobre a tentativa de estupro e que o suspeito havia fugido do local, mas que conseguiram tirar fotos que ajudariam na identificação.