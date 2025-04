Por disseminação de desinformação, Justiça cassa mandato de prefeito de Nova Andradina

A Justiça Eleitoral de Nova Andradina cassou os diplomas do prefeito Leandro Ferreira Luiz Fedossi e do vice-prefeito Arion Aislan de Souza por uso indevido dos meios de comunicação durante a eleição municipal de 2024. A decisão foi tomada pela juíza Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira, da 5ª Zona Eleitoral.

Além da cassação, oito pessoas, incluindo o prefeito e o vice, foram declaradas inelegíveis por oito anos. A ação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou abuso de poder político e econômico, além de uso irregular da mídia. A juíza reconheceu apenas o uso indevido dos meios de comunicação, afirmando que houve uma atuação organizada e contínua para espalhar desinformação e influenciar o eleitorado.

Segundo a sentença, Murilo Cesar Carneiro da Silva, administrador de uma página no Instagram, e Sandro de Almeida Araújo, responsável por um site local, teriam divulgado conteúdos desinformativos (fake news) direcionados à candidata Dione Hashioka e favorecido de forma velada os então candidatos Leandro e Arion.

Outros réus, como Bruno Henrique Seleguim, Jeferson Souza dos Santos, Hernandes Ortiz e Hernandes Ortiz Júnior, também foram apontados por participação na divulgação de desinformação ou apoio às práticas ilegais.

A juíza não considerou comprovado o abuso de poder político nem o econômico. Segundo ela, as provas sobre uso de cargos públicos eram genéricas e, embora tenha sido registrada a compra de uma passagem aérea sem declaração, o valor foi considerado irrelevante para afetar o resultado da eleição.

A decisão destacou ainda a pequena diferença de votos entre os dois candidatos mais votados. Leandro obteve 47% dos votos válidos, enquanto Dione Hashioka teve 44,64%, uma diferença de pouco mais de 500 votos em um universo de mais de 35 mil eleitores.

Os réus declarados inelegíveis são: Leandro Ferreira Luiz Fedossi, Arion Aislan de Souza, Murilo Cesar Carneiro da Silva, Sandro de Almeida Araújo, Jeferson Souza dos Santos, Hernandes Ortiz, Hernandes Ortiz Júnior e Bruno Henrique Seleguim.

Caso haja recurso, o processo será analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS). Se a decisão for mantida, o TRE deverá organizar novas eleições para a prefeitura de Nova Andradina.

