'Por mim, morria queimada': vizinha denuncia morador por homofobia em Ponta Porã

Mulher, de 35 anos, procurou a delegacia durante o sábado (17) para denunciar o vizinho, de 26 anos, por homofobia e perturbação de sossego, devido a vítima se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo. O caso aconteceu em Ponta Porã.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relata que chegou do trabalho no final da noite de sexta-feira (16) e o vizinho do apartamento passou a injuriar de forma homofóbica ela.

"Aqui mora o casal de sapatão, tenho nojo dessa raça. Por mim, morria queimada", teria dito o homem. A frase foi ouvida não apenas pela vítima, mas também pela namorada, de 28 anos.

A mulher também aproveitou para denunciar o morador por maus-tratos a animais, pois alega ter áudios que comprovam possíveis espancamentos contra um cachorro, já que todos os dois ouvem o animal gritar.

O caso foi registrado como injúria qualificada pela lgbtfobia e perturbação de sossego.

