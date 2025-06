Por roubar caminhonete e matar proprietário, casal pega 46 anos de prisão em Chapadão

Casal, que não teve a identificação divulgada, foi julgado recentemente e foi condenado a mais de 46 anos pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, cometidos contra um proprietário de uma caminhonete, em Chapadão do Sul - a 333 quilômetros de Campo Grande.

O homem em questão foi condenado a 23 anos e 9 meses de reclusão, enquanto a companheira teve a pena imposta em 22 anos e 6 meses, ambos em regime fechado.

A vítima foi sequestrada em sua residência e, posteriormente, encontrada morta com um tiro na cabeça, mãos e pés amarrados, em uma plantação de algodão. As investigações apontaram que o casal assassinou a vítima para roubar sua caminhonete, que depois foi negociada por drogas e dinheiro com um terceiro envolvido.

Esse terceiro réu também foi condenado a 2 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por receptação do veículo roubado. Conforme apontou o MPMS durante o julgamento, ele adquiriu a caminhonete mesmo ciente da procedência ilícita.

"A atuação rápida do Ministério Público foi decisiva para que os responsáveis fossem levados à Justiça. Com base nas provas reunidas pela investigação policial e laudos técnicos, o MPMS sustentou a acusação, que resultou nas condenações por latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver, crimes previstos no Código Penal", diz a nota do MPMS.

