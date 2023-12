Por telefone, bombeiro orienta mãe e salva recém-nascido engasgado em Chapadão do Sul

A ligação salvadora. Mesmo a distância, foi assim que o Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul - a 330 quilômetros de Campo Grande, salvou a vida de um recém-nascido engasgado com leite materno em uma residência.

O caso aconteceu durante a madrugada deste domingo (24), quando os militares atenderam uma mãe bastante aflita pelo fato do seu filho, com apenas quatro dias de vida, estar engasgado e 'roxinho'.

No outro lado da linha estava o Sargento Wosni, que começou a dar orientações para a mãe para desengasgar o recém-nascido até a chegada de uma viatura de resgate. Os procedimentos a serem adotado foram tapinhas nas costas e compressão torácica. Mesmo a distância, a mulher foi seguindo as orientações e conseguiu ajudar o filho.

Nesse meio tempo, a unidade de resgate se deslocava e ao chegar pelo local, o bebê já estava respirando, mas ainda apresentava ruídos respiratórios, conforme informações do site Jovem Sul News.

A mãe e o recém-nascido foram encaminhados para uma unidade hospitalar para avaliação médica. Mas o fato foi bastante comemorado pela corporação. "Graças a Deus ficou tudo bem", disse o Sargento Wosni.

