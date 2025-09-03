Por videochamada, filha descobre que mãe era agredida e mantida em cárcere em Coxim

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi resgatada de uma situação de violência doméstica e cárcere privado, nesta terça-feira (2), em propriedade rural de Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi feita pela filha da vítima, que conseguiu contato com a mãe, dias após ela ter saído para se encontrar com o companheiro, no dia 29 de agosto.

Numa ligação de videochamada, a filha conseguiu ver que a mãe estava seriamente machucada e com muito medo, além de coagida e mantida em cárcere pelo autor, pedindo socorro para ser logo resgatada.

Com o direcionamento da ocorrência, uma equipe da Polícia Civil seguiu até a local indicado e localizou o suspeito, um homem, de 46 anos, preso em flagrante.

O caso foi registrado e o acusado deve responder por crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, cárcere privado e estupro.

