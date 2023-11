Pouso de aeronave em pista particular faz PM ser acionada em Ribas

Na última terça-feira (14), o pouso de uma aeronave em uma pista particular na área rural de Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande, fez a Polícia Militar ser acionada para averiguar a situação.

Segundo informações do site Notícias do Cerrado, o piloto relatou para os militares que estava vindo do Paraná e seguiria para uma fazenda no Mato Grosso, mas que precisaria abastecer o avião.

Assim, ele realizou um pouso na pista de Ribas do Rio Pardo com a intenção de colocar novamente combustível, que seria etanol comum, para poder dar continuidade a viagem e entregar o avião que seria usado em atividades agrícolas no estado vizinho.

Após averiguação da situação, os policiais notaram que não havia nenhuma irregularidade com o avião.

O piloto foi liberado e após abastecer a aeronave, deu prosseguimento ao trajeto até a propriedade rural em Mato Grosso.

