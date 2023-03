PraÃ§a fica no escuro, apÃ³s ser furtado 200 metros de fiaÃ§Ã£o em Dourados

A Praça Alfredo Uhde, no bairro Parque do Lago I, em Douradous está no escuro, após ser furtado cerca de 200 metros de cabos subterrâneos de cobre que fazem parte da rede elétrica do local.

Conforme o site Dourados News, a Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) relatou que foram levados 160 metros de cabos subterrâneos de cobre 25mm² e outros 50 do tipo 6 mm², além de uma tampa metálica.

O local ainda teve depredações em sete tampas de concreto e uma caixa elétrica. O reestabelecimento da iluminação na Praça está sendo organizado pela pasta, assim como acontece no Parque Antenor Martins, outro local alvo de criminosos.

A Prefeitura de Dourados pede que, caso a população flagre o furto de fios e outros tipos de depredação do patrimônio público, denuncie aos órgãos de segurança pública. A GMD (Guarda Municipal de Dourados) atende pelos telefones 153 e 199.

