Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Prefeito de Naviraí recorre ao TJMS para manter salário de R$ 35 mil

Em meio a derrotas judiciais, Rodrigo Massuo recorre à presidência do Tribunal de Justiça

19 agosto 2025 - 10h11Vinícius Santos
Rodrigo Massuo Sacuno - Rodrigo Massuo Sacuno -   (Foto: Divulgação)

O prefeito de Naviraí, Rodrigo Massuo Sacuno (PL), recorreu à presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para tentar validar a Lei Municipal nº 2.578/2024, atualmente suspensa por decisão liminar do juiz Eduardo Magrinelli Júnior.

A lei prevê aumento do salário do prefeito de R$ 18 mil para R$ 35 mil mensais e também impacta os vencimentos do funcionalismo, já que os salários estão atrelados ao teto definido pelo subsídio do chefe do Executivo.

A suspensão foi determinada em ação popular movida pelo advogado Daniel Ribas da Cunha. Ele apontou possível prejuízo superior a R$ 1,2 milhão aos cofres públicos e argumentou que a norma descumpria legislações em vigor.

A liminar foi fundamentada no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sob o entendimento de que a norma teria resultado em aumento de despesa com pessoal dentro dos 180 dias anteriores ao fim do mandato, hipótese vedada pela legislação.

Argumentos da defesa do município - A Procuradoria do Município, representando o prefeito, sustenta que o aumento salarial aprovado não se enquadra nessa situação, pois só teria início na legislatura seguinte (2025-2028), já após as eleições municipais. 

Afirma que não se trata de despesa criada dentro do período de restrição, mas de norma válida para o próximo mandato. A defesa também argumenta que foi realizado estudo de impacto orçamentário, que concluiu pela possibilidade de concessão do aumento sem violar a LRF.

Alegações - Segundo a prefeitura, a decisão de suspender a lei afeta diretamente a administração e gera insegurança institucional, mesmo se tratando de norma aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Executivo.

A defesa afirma ainda que a área da saúde será uma das mais prejudicadas. Como os salários dos servidores estão limitados ao teto do prefeito, a manutenção da liminar, segundo o município, pode provocar a saída de profissionais da rede pública, já que os valores pagos deixariam de ser atrativos.

Outro ponto levantado pela advocacia municipal é que a ação popular não seria a via adequada para questionar a legalidade da norma, sustentando que a liminar concedida teria ultrapassado os limites permitidos para esse tipo de processo.

Pedido ao TJMS - No recurso, o prefeito pede a suspensão imediata dos efeitos da decisão liminar até o julgamento de mérito da ação. Alega que a manutenção da suspensão pode causar grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas, além de instabilidade administrativa. O caso já está concluso para decisão e deve ser analisado pela presidência do TJMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Paula Abrantes faleceu em Campo Grande
Interior
Universidade paraguaia lamenta morte de estudante em acidente na BR-060, em MS
Merenda escolar -
Interior
Tribunal de Contas suspende pregão de R$ 1,3 milhão da merenda escolar em Aral Moreira
Paula não resistiu aos vários ferimentos que sofreu
Interior
Estudante de medicina morre após sofrer acidente na BR-060, em Paraíso das Águas
Drogas estavam escondidas em compartimentos ocultos
Interior
Droga vindo da Bolívia é apreendida em Terenos e PF prende caminhoneiro
Hugo e Rubia
Justiça
Rúbia e outros réus vão a júri pelo homicídio e esquartejamento de jogador em MS
Aldo está sendo procurado pela polícia
Interior
Polícia prende atirador que matou homem em ponto de ônibus em Corumbá
 Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) -
Interior
MP recomenda cuidado com divulgação de fotos de alunos em Bela Vista
Junior é o principal suspeito do assassinato
Interior
Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá
Ônibus parou nas margens da rodovia
Interior
Ônibus com jogadores mirins de Chapadão do Sul capota na BR-060 e deixa dois feridos
Motociclista morreu antes da chegada do socorro
Interior
Motociclista morre após bater contra poste de iluminação em Dourados

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Junior é o principal suspeito do assassinato
Interior
Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá