Prefeitura de Ivinhema sofre ataque cibernÃ©tico

O site institucional da Prefeitura de Ivinhema foi alvo de um ataque cibernético no último dia 2 de março, às 19h50. Segundo nota oficial do município, hackers invadiram os sistemas dos Departamentos de Tributação e Contabilidade, comprometendo dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas.

As informações que podem ter sido acessadas incluem nome, CPF, RG, endereço, telefone, data de nascimento e estado civil dos contribuintes. Conforme a prefeitura, os criminosos utilizaram um ransomware, criptografando os dados e exigindo um resgate para liberação. Até o momento, não há indícios de que essas informações tenham sido usadas de forma indevida.

A administração municipal, sob a gestão do prefeito Juliano Ferro Barros Donato (PSDB), informou que o caso foi comunicado às autoridades e que medidas estão sendo adotadas para reforçar a segurança. Entre os serviços afetados estão a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e a plataforma do IPTU online, que estão sendo restabelecidos.

A prefeitura recomenda que a população redobre a atenção com ligações, mensagens e e-mails suspeitos, evitando compartilhar informações sensíveis. Para esclarecimentos, os cidadãos podem entrar em contato com a Encarregada de Dados pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 99639-9987.

