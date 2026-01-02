Menu
Menu Busca sexta, 02 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Interior

Prefeitura de Naviraí é obrigada a garantir respirador para paciente com Guillain-Barré

A ordem é da Justiça, com risco de sequestro de verba pública caso não seja cumprida

02 janeiro 2026 - 11h23Vinícius Santos
Respirador - Respirador -   (Foto: Ilustrativa / Reprodução O2 BRASIL)

A Justiça de Naviraí determinou que o estado de Mato Grosso do Sul e o município forneçam, no prazo de cinco dias, equipamentos essenciais ao tratamento de uma cidadã diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré, Tetraparesia Flácida, Diabetes Mellitus Tipo 1 e ITU fúngica. 

A paciente está internada em UTI desde 19 de agosto de 2025 e necessita de suporte ventilatório domiciliar, incluindo ventilador mecânico com acessórios, cilindro de oxigênio, concentrador de oxigênio e aspirador cirúrgico portátil.

A ordem é da juíza Maressa Duchini Moreira de Menezes, após a paciente acionar a Justiça alegando que o fornecimento do equipamento pelo SUS foi negado pelos réus e que ela não possui condições de arcar com o tratamento. 

A magistrada destacou que os dispositivos solicitados estão contemplados pelo SUS e que a falta dos equipamentos pode impedir a alta hospitalar, representando risco irreparável à vida da paciente.

O município recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) alegando que o prazo de cinco dias para cumprir a medida seria exíguo, pedindo efeito suspensivo e ampliação para 30 dias.

O recurso, no entanto, foi negado pelo desembargador relator Marcelo Câmara Rasslan, que ressaltou o perigo de dano à paciente caso a decisão inicial não seja cumprida. Com isso, Estado e município têm obrigação de fornecer imediatamente os equipamentos médicos, sob pena de sequestro de verba pública suficiente para custear o tratamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente aconteceu hoje de manhã
Interior
Carro bate em bitrem na MS-040 e criança fica gravemente ferida
TDAH em crianças -
Justiça
TJMS anula lei de Ribas que previa atendimento a crianças com transtornos neuropsiquiátricos
Moto foi parar em valeta
Interior
Motociclista perde controle em curva na MS-427 e dois ficam feridos em Rio Verde
Revólver apreendido
Interior
Dupla é presa após ameaçar policiais militares nas redes sociais
Motocicletas ficaram danificadas
Interior
Colisão entre motos deixa três feridos em Bela Vista
Polícia Civil
Interior
Dois homens são baleados próximo a conveniência durante virada do ano em Dourados
Hudson de 42 anos
Interior
Motorista morre após perder controle de caminhonete no Rodoanel de Ponta Porã
Casa ficou destruída
Interior
Casa fica destruída após incêndio e moradora é socorrida em Chapadão do Sul
Corpo foi encaminhado para o IMOL
Interior
Corpo encontrado foi queimado junto com pneus e entulhos em barraco em Dourados
Moto apreendida pela PM na época -
Interior
STJ nega liberdade a acusado de matar criança de 2 anos enquanto empinava moto em MS

Mais Lidas

Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital