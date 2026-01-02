Prefeitura de Naviraí é obrigada a garantir respirador para paciente com Guillain-Barré

A Justiça de Naviraí determinou que o estado de Mato Grosso do Sul e o município forneçam, no prazo de cinco dias, equipamentos essenciais ao tratamento de uma cidadã diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré, Tetraparesia Flácida, Diabetes Mellitus Tipo 1 e ITU fúngica.

A paciente está internada em UTI desde 19 de agosto de 2025 e necessita de suporte ventilatório domiciliar, incluindo ventilador mecânico com acessórios, cilindro de oxigênio, concentrador de oxigênio e aspirador cirúrgico portátil.

A ordem é da juíza Maressa Duchini Moreira de Menezes, após a paciente acionar a Justiça alegando que o fornecimento do equipamento pelo SUS foi negado pelos réus e que ela não possui condições de arcar com o tratamento.

A magistrada destacou que os dispositivos solicitados estão contemplados pelo SUS e que a falta dos equipamentos pode impedir a alta hospitalar, representando risco irreparável à vida da paciente.

O município recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) alegando que o prazo de cinco dias para cumprir a medida seria exíguo, pedindo efeito suspensivo e ampliação para 30 dias.

O recurso, no entanto, foi negado pelo desembargador relator Marcelo Câmara Rasslan, que ressaltou o perigo de dano à paciente caso a decisão inicial não seja cumprida. Com isso, Estado e município têm obrigação de fornecer imediatamente os equipamentos médicos, sob pena de sequestro de verba pública suficiente para custear o tratamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também