Prefeitura de Coxim exonera gerente de transportes após acidente que matou universitária

Djair Bezerra Leite, gerente do Transporte Escolar da secretaria Municipal de Educação de Coxim, foi exonerado do cargo durante a quinta-feira, dia 13. A saída acontece um dia após o trágico acidente que matou a universitária Letícia da Silva Camargo, de 25 anos.

O caso ganhou repercussão diante do fato do motorista do ônibus escolar, Cleiton Matos Campos, de 47 anos, estar trabalhando com a carteira de habilitação vencida e ter passagens criminais. Ele invadiu a contramão e atropelou a estudante de enfermagem.

No auto de prisão em flagrante do condutor do ônibus, Djair relatou as autoridades que não tinha conhecimento que Cleiton tinha a CNH vencida, e que ficou sabendo dessa informação, apenas no local do acidente, na Avenida Mato Grosso do Sul.

Ele contou para a polícia que a parte documental da frota é de responsabilidade de um subordinado. Djair também relatou que Cleiton era negligente com a parte burocrática, mas nunca havia recebido reclamações da condução ou comportamento.

Cleiton negou a passar pelo teste do bafômetro e foi preso na própria residência. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar.

A secretária municipal de Educação, Marly Nogueira de Lima, também informou que não tinha conhecimento da situação irregular da carteira de habilitação do motorista.

