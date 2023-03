Presídio de Cassilândia teve 50% da estrutura afetada durante rebelião

Após a rebelião, na noite de ontem (22), no Estabelecimento Penal de Cassilândia, a 412 quilômetros de Campo Grande, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, informou que a ação afetou 50% da estrutura do local e os trabalhos de reparação do presídio será iniciado hoje.

"Inicia hoje as limpezas, remoção do entulho, reposição de materiais danificados, colchões queimados, pintura, revisão da parte elétrica e hidráulica e creio que em um período curto estará tudo normalizado", comentou durante entrevista na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo o secretário, os recursos financeiros já estão disponíveis para iniciar a reforma. "Temos recursos já, a mão de obra tentaremos dos próprios presos mesmo, mas de outras localidades, de forma que aqueles que forem empregados possam remir pena", pontuou.

Conforme Videira, o motim foi contido em um trabalho conjunto entre Polícia Militar, Civil e Choque, nem todos os presos estavam envolvidos no movimento, com isso, será mantido ainda alguns internos no local durante a reforma.

"Nem todos os presos estavam rebelados, todos os envolvidos foram detidos e separados, outros transferidos para outras celas, no decorrer da noite de hoje alguns serão removidos para outros presídios da Capital e da região, como 50% do presídio não foi danificado, vamos manter lá ainda uma população carcerária", explicou.

A motivação do movimento seria por conta de um furto, durante revista em todo o presídio o objeto furtado foi localizado e o motim foi iniciado, Carlos Videira garante que não envolvimento de facção, tudo organizado pelos próprios internos.

