Preso com 50 tabletes de haxixe na BR-163 vai continuar na cadeia, decide STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a prisão de Celso Stefan Olszeski Barros, de 32 anos, detido no dia 22 de março deste ano, na região de Mundo Novo (BR-163), suspeito de tráfico de drogas.

Ele foi flagrado pela polícia transportando 50 tabletes de haxixe em uma motocicleta. Segundo informações do processuais, a droga teria saído do município de Coronel Sapucaia (MS) e tinha como destino Blumenau (SC). Pelo transporte, Celso receberia R$ 1 mil.

A defesa dele entrou com pedido de habeas corpus no STJ, alegando que não havia justificativa suficiente para manter a prisão e que a quantidade de droga apreendida, por si só, não seria prova de risco à ordem pública. Também foi sugerida a substituição da prisão por medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica.

O ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas negou o pedido. Para ele, a gravidade da conduta justifica a prisão preventiva, pois a soltura do suspeito não garantiria a proteção da ordem pública.

Com isso, Celso Stefan continua preso enquanto o processo segue na Justiça.

