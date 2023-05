Preso, homem diz que matou rapaz em Corumbá por ciúmes e por ser chamado de corno

Durante a quinta-feira (25), o acusado de assassinar Hugo Sabedra Neves, de 25 anos, no dia 12 de maio, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, foi preso por policiais civis. O crime havia acontecido na antiga estação ferroviária da Nob.

Hugo morreu após ser atingido por vários golpes de faca nas regiões do peito e das costas, conforme o site Diário Corumbaense.

Ainda segundo o site, testemunhas auxiliaram na investigação apontando para a Polícia Civil, que o suspeito de cometer o homicídio estaria usando tornozeleira eletrônica.

Com a ajuda de policiais penais da Unidade Mista de Monitoramento Virtual, os agentes conseguiram chegar ao suspeito e prendê-lo.

Interrogado pelos policiais, o acusado confessou o crime contra Hugo e expôs as motivações. Na versão apresentada ao delegado Jean Castro, o homem matou o rapaz porque ele teria ficado com a mulher, enquanto ele estava preso e por ser chamado de 'corno' no dia do crime.

O autor foi indiciado pelo crime de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

