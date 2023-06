Preso, mas cheiroso: ladrão é detido após roubar desodorantes de farmácia em MS

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante durante a quinta-feira (1°) em um bairro de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, após roubar diversos desodorantes de uma farmácia na avenida Eloy Chaves.

O indivíduo também estava foragido, o que piorou a sua situação. Imagens de câmera de segurança ajudaram a Polícia Militar chegar até o ladrão.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor havia entrado na farmácia e após alguns minutos, passou a colocar os desodorantes em sua mochila e ignorou a presença de um funcionário, que tentou impedir o roubo.

"Não vem não, que eu vou roubar mesmo, não chega perto de mim", disse o ladrão apontando uma faca em direção ao funcionário, saindo de bicicleta logo na sequência.

No local após visualizar as imagens do sistema de câmeras do estabelecimento, os policiais identificaram o autor e passaram a procurá-lo pela cidade, encontrando-o condomínio Tucano, no residencial Novo Oeste.

Durante entrevista, o homem confessou o crime e apontou onde estaria os produtos roubados.

Diante os fatos foi dada voz de prisão, pois além do roubo praticado, ele se encontrava foragido do sistema prisional, sendo então realizado sua condução até a Delegacia de Polícia.

