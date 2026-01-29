Menu
Preso pela polícia, suspeito matou homens por causa de furto e drogas em Ladário

Duplo homicídio aconteceu no domingo e agora, polícia caça comparsa

29 janeiro 2026 - 15h13Luiz Vinicius
Uma das vítimas foi morta dentro de casa enquanto dormiaUma das vítimas foi morta dentro de casa enquanto dormia   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 41 anos, foi preso durante a quarta-feira, dia 28, pela Polícia Civil em Corumbá, acusado de matar dois homens no último final de semana, em Ladário, a 428 quilômetros de Campo Grande. Ele planejava deixar a cidade após cometer o duplo homicídio.

Ele confessou os crimes contra Waldecir Floriano Soares, de 52 anos, e Renato Souza Tavarea da Silva, de 25 anos. A motivação, segundo o próprio autor, seria um episódio de furto e um desentendimento por drogas.

Conforme informado pela polícia, a primeira morte aconteceu no bairro Alta Floresta, quando o agressor assassinou Waldecir com golpes de faca no peito enquanto a vítima estava dormindo na própria residência. Ele afirmou que a motivação teria sido um suposto furto de objetos pertencentes ao comparsa dele, condutor da motocicleta, que não foi localizado ainda.

Após a primeira morte, a dupla seguiu até a residência de Renato e após um desentendimento referente sobre drogas, o autor desferiu um golpe de faca contra a vítima, no interior do imóvel situado na rua Sofia Moisés Assad. A vítima chegou a ser socorrida até a unidade hospitalar de Corumbá, mas não resistiu.

A polícia informou que a prisão do suspeito aconteceu na Praça da República, em Corumbá. O homem tinha passagens por roubo e planejava deixar a cidade sul-mato-grossense.

