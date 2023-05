Em bar, homem apalpa seios de jovem e ao tentar enforcá-la é preso em Aquidauana

Durante a madrugada desta sexta-feira (26), um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual após apalpar os seios de uma jovem, de 19 anos, e tentar enforcá-la ao ser rejeitado pela vítima em um bar na região do bairro Alto, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

A jovem relatou estar no estabelecimento na companhia de uma amiga, quando o suspeito chegou de forma repentina e sentou ao seu lado. A importunação aconteceu após ele apalpar seus seios com uma das mãos.

Com o ato, a vítima ficou assustada e empurrou o homem pedindo para que ele fosse embora, pois não queria nada com ele.

Porém, conforme noticiado pelo site O Pantaneiro, o suspeito ficou irritado após ser rejeitado pela jovem e segurou o pescoço dela, prensando contra a parede e dizendo "você vai ficar comigo sim".

Diante da cena, os clientes ajudaram a jovem e seguraram o suspeito até a chegada da Polícia Militar. O homem foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana e autuado pelo crime de importunação sexual.

