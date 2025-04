Prestação de contas de candidata em Paranaíba é rejeitada pela Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral desaprovou as contas de Jaceline Machado da Silva (PSOL) referentes à sua campanha para o cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2024, em Paranaíba. A juíza Nária Cassiana Silva Barros determinou que a candidata devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 5.693,94.

De acordo com a sentença, foram identificadas irregularidades na prestação de contas, incluindo a omissão de gastos eleitorais. A análise dos documentos apresentou inconsistências, especialmente ao confrontar as notas fiscais eletrônicas com os gastos declarados. A candidata não se manifestou sobre as irregularidades apontadas.

Além disso, a candidata não comprovou a quitação de uma dívida de campanha no valor de R$ 4.400,00, o que também contribuiu para a desaprovação das contas. A falta de documentação que comprove a assunção da dívida pelo partido foi considerada um fator decisivo para a decisão.

Jaceline Machado da Silva tem a possibilidade de recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A candidata não foi eleita nas eleições de 2024.

