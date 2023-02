PRF apreende 446 kg de cocaína em caminhão com óleo vegetal em MS

Um caminhoneiro, de 33 anos, foi preso em flagrante durante a tarde de quarta-feira (15) após ser pego carregando 446 quilos de cocaína escondida na carga de óleo vegetal na BR-163, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Os tabletes de droga foram localizados em um compartimento oculto no tanque do semirreboque do caminhão, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Após a retirada do óleo vegetal, na manhã desta quarta-feira, foram localizados os tabletes de droga, com o apoio do GOC-MS (Grupo de Operações com Cães).

O valor do prejuízo para o tráfico de drogas com esta apreensão chega a mais de 80 milhões de reais.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também