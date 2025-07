PRF apreende caminhão com 2 toneladas de drogas em Paranaíba

Interior Justiça Eleitoral anula votos do MDB em Paranhos por fraude à cota de gênero

Interior Fugitivo de delegacia morre em confronto com a polícia em Ponta Porã

Interior Motorista é preso com 450 mil maços de cigarros contrabandeados em Sidrolândia

Interior Candidatos do PT em Paranhos precisam devolver R$ 60,5 mil por contas desaprovadas

Polícia Rapaz é executado com 15 tiros e requintes de crueldade no Jardim Centenário