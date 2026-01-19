PRF apreende cocaína escondida no tanque de combustível de Hilux em Maracaju

Na tarde desta segunda-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversos tabletes de cocaína que estavam escondidos no tanque de combustível de uma Toyota Hilux, durante abordagem na rodovia MS-164, no Distrito de Vista Alegre, em Maracaju.

Segundo o site Dourados News, a equipe da Delegacia Especializada de Fronteira realizava patrulhamento de rotina quando abordou o veículo. Durante a fiscalização, o comportamento do motorista e as contradições em suas respostas levantaram suspeitas.

Com isso, os policiais fizeram uma vistoria detalhada no automóvel e encontraram a droga dentro do tanque de combustível.O condutor, que afirmou trabalhar como mecânico de motos, disse que receberia R$ 4 mil para transportar a cocaína.

A substância entorpecente foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde será feita a pesagem oficial e os procedimentos legais. O motorista foi detido e permanece à disposição da Justiça.

