Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Interior

PRF apreende cocaína escondida no tanque de combustível de Hilux em Maracaju

Motorista afirmou que receberia R$ 4 mil pelo transporte da droga; veículo foi abordado na rodovia MS-164, no Distrito de Vista Alegre

19 janeiro 2026 - 19h10Taynara Menezes

Na tarde desta segunda-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversos tabletes de cocaína que estavam escondidos no tanque de combustível de uma Toyota Hilux, durante abordagem na rodovia MS-164, no Distrito de Vista Alegre, em Maracaju.

Segundo o site Dourados News, a equipe da Delegacia Especializada de Fronteira realizava patrulhamento de rotina quando abordou o veículo. Durante a fiscalização, o comportamento do motorista e as contradições em suas respostas levantaram suspeitas.

Com isso, os policiais fizeram uma vistoria detalhada no automóvel e encontraram a droga dentro do tanque de combustível.O condutor, que afirmou trabalhar como mecânico de motos, disse que receberia R$ 4 mil para transportar a cocaína.

A substância entorpecente foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde será feita a pesagem oficial e os procedimentos legais. O motorista foi detido e permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio
Interior
Professor é vítima de tentativa de latrocínio em Deodápolis e veículo é recuperado
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
Carteira de trabalho
Justiça
Mesmo com 13 anos de serviço, pastor não tem vínculo reconhecido com igreja em MS
Veículo apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes
Vítima foi encontrada a 20 metros das margens do rio
Interior
Adolescente morre afogado enquanto tomava banho de rio em Ladário
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa
Polícia
Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual
Jovem com deficiência denuncia abuso sexual e vizinho é detido em Rio Brilhante
Interior
Jovem com deficiência denuncia abuso sexual e vizinho é detido em Rio Brilhante
Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em lava jato de Ponta Porã
Interior
Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em lava jato de Ponta Porã
Foto: Nova Notícia
Interior
Homem denuncia comerciante por ameaças com arma após suposta 'cantada'
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário
Interior
Homem é preso por importunar criança de 8 anos e liberado após depoimento em Três Lagoas

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio