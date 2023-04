PRF encontra máquinas de lavar sem nota fiscal e acha 20 kg de drogas em Corumbá

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de drogas escondidas em duas máquinas de lavar roupas, em um caminhão de uma transportadora em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Os produtos estavam sem nota fiscal, então passaram por fiscalização dos policiais, que ao abrirem as caixas, visualizaram os tabletes skank.

O remetente da mercadoria era de Corumbá e o destinatário de Três Lagoas.

O motorista, funcionário da empresa de transporte, foi encaminhado para a Polícia Civil local na condição de testemunha, juntamente com a droga e as máquinas de lavar.

