Interior

PRF prende mulher com quase 600 kg de maconha em Nova Alvorada do Sul

Segundo a Polícia, a mulher confirmou que havia aceitado transportar a maconha de Dourados a São Paulo

22 outubro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Divulgação / Divulgação /   (PRF)

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de 589 quilos de maconha nesta quarta-feira (22), em Nova Alvorada do Sul. 

Durante fiscalização de rotina na BR-267, os policiais abordaram um Fiat/Palio. A condutora do veículo demonstrou nervosismo, e os agentes perceberam forte cheiro de maconha vindo do carro.

Ao revistar o automóvel, foram encontrados os tabletes de droga. A mulher confessou que havia aceitado transportar a maconha de Dourados até São Paulo.

Ela foi presa em flagrante e levada à Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul, junto com a droga, para os procedimentos legais.

Vanguard - Sound

