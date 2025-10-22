PRF prende mulher com quase 600 kg de maconha em Nova Alvorada do Sul

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de 589 quilos de maconha nesta quarta-feira (22), em Nova Alvorada do Sul.

Durante fiscalização de rotina na BR-267, os policiais abordaram um Fiat/Palio. A condutora do veículo demonstrou nervosismo, e os agentes perceberam forte cheiro de maconha vindo do carro.

Ao revistar o automóvel, foram encontrados os tabletes de droga. A mulher confessou que havia aceitado transportar a maconha de Dourados até São Paulo.

Ela foi presa em flagrante e levada à Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul, junto com a droga, para os procedimentos legais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também