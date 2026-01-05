Menu
PRF recupera veículo com placas falsas e registro de furto em Bataguassu

O Fiat Siena tinha registro de furto desde junho de 2025, em Holambra, São Paulo

05 janeiro 2026 - 18h40Taynara Menezes
O carro era registrado em São Paulo O carro era registrado em São Paulo   (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Fiat/Siena neste sábado (3) em Bataguassu, Mato Grosso do Sul. Durante abordagem na BR-267, os policiais descobriram que o veículo utilizava placas falsas e tinha registro de furto desde junho de 2025, em Holambra (SP).

O motorista afirmou ter pego o carro com o primo em Dourados e que seguiria para Botucatu (SP). A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Bataguassu.

