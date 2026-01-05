PRF recupera veículo com placas falsas e registro de furto em Bataguassu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Fiat/Siena neste sábado (3) em Bataguassu, Mato Grosso do Sul. Durante abordagem na BR-267, os policiais descobriram que o veículo utilizava placas falsas e tinha registro de furto desde junho de 2025, em Holambra (SP).
O motorista afirmou ter pego o carro com o primo em Dourados e que seguiria para Botucatu (SP). A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Bataguassu.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Ladrões levam praticamente tudo de escola durante invasão em Sidrolândia
Interior
Vizinhos salvam residência de ser tomada por incêndio na ausência de morador em MS
Polícia
Mais de 400 pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Nova Andradina
Polícia
Homem é preso com R$ 431 mil em 'Mounjaro' e cigarros eletrônicos em Ponta Porã
Política
Mulher relata "tortura psicológica" em relacionamento com vereador de Deodápolis
Interior
Homem é preso com duas motocicletas furtadas durante Operação Boas Festas em Nova Andradina
Interior
Buscas por corpo de homem desaparecido no Rio Apa continuam neste domingo
Interior
Mulher tem casa incendiada e ex-marido é suspeito em Aquidauana
Interior
Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina
Interior