Interior

Procurado há um mês, assassino de Vitória é preso em ação da polícia em Corumbá

Júnior Couto Contreras do Espírito Santo estava com mandado de prisão em aberto pelo crime

18 setembro 2025 - 06h50
Acusado foi preso em ação da Polícia Civil e Militar

Júnior Couto Contreras do Espírito Santo, de 22 anos, procurado há um mês pelas autoridades de Corumbá, foi preso nesta quarta-feira (17), em uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar. Ele era apontado como o responsável pela morte de Victória Roberta de Miranda Rodrigues, ocorrida em 11 de agosto.

Ele estava foragido desde a data dos fatos, sendo localizado após levantamentos de inteligência policial e cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Victoria foi brutalmente assassinada e o corpo deixado em uma área de matagal, na rua Ceará, entre o anel viário e a rua Sete de Setembro, na parte alta da cidade.

A jovem foi morta após se envolver em uma discussão com o suspeito na presença de outras duas mulheres.

Nisso, ela foi atacada pelo indivíduo com um canivete e ficando na casa por quase um dia.

O delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia Civil, Filipe Araújo Izidio Pereira, informou que a prisão representa um avanço importante para a elucidação completa do caso.

