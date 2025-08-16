Menu
Menu Busca sábado, 16 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Professor acusado de estupro teria usado a filha como "isca" para atrair criança em MS

Educador planejava deixar o país, já que se trata de uma pessoa estrangeira

16 agosto 2025 - 10h11Luiz Vinicius
Professor foi transferido para DouradosProfessor foi transferido para Dourados   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

O professor universitário, de 44 anos, acusado de estupro e preso durante uma operação nesta sexta-feira (15), teria usado a filha como uma espécie de "isca" para atrair a criança, de 4 anos, que morava ao lado da residência em Dourados, para cometer os atos libidinosos.

Ele foi preso em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, ainda durante as primeiras da manhã de sexta, sendo transferido no decorrer do dia para a cidade douradense. Contra ele, havia um mandando de prisão.

Segundo o Dourados News, o caso foi descoberto após a mãe da criança abusada procurar a polícia, no dia 7 de julho. Ela teria percebido algo de estranho no convite e ao encontrar a criança, flagrou o estupro.

Para o site local, o delegado Demerval Neto explicou que não foi possível realizar a prisão em flagrante naquele momento, mas provas indicavam que ele planejava deixar o país, já que se trata de pessoa estrangeira.

Em Foz do Iguaçu, foram apreendidos um notebook e um celular que serão periciados.

O professor não era contratado de forma permanente nas universidades onde atuava e nega os crimes, mas não apresentou justificativas para as evidências obtidas.

O caso ainda segue sob investigação para saber se há outras vítimas.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Francisco já tinha passagens pela polícia
Interior
Morto em confronto em Coxim, criminoso era violento e 'fichado' na polícia
Marca de sangue na viatura, que tentou socorrer criminoso ao hospital
Interior
Faccionado entra em confronto com o Batalhão de Choque e morre em Coxim
Vítima foi encaminhada para a unidade hospitalar
Interior
Cliente de conveniência é atacado por cachorros e sofre laceração na perna em Corumbá
Carro estava com parte submersa e ninguém foi encontrado
Interior
Carro com muambas é encontrado capotado dentro de córrego em Rio Brilhante
Local onde o corpo foi encontrado
Interior
JD1TV: Corpo é encontrado boiando em rio do Pantanal, em Corumbá
Delegacia de Polícia Civil de Corumbá
Interior
Adolescente morre após brigar com irmão mais velho em fazenda de Corumbá
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil
Policiais cumpriram vários mandados na operação
Interior
Grupo que fraudava empréstimos consignados é alvo de operação da PF em Ladário
Combate a incêndios se intensificou na região pantaneira
Interior
JD1TV: Em poucas horas, Bombeiros de Corumbá enfrentam 'maratona' de incêndios
Vitória foi encontrada morta com um saco amarrado nas pernas e sinais de tortura
Interior
Victória pode ter sido assassinada após discussão na casa de suspeito em Corumbá

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 9 anos em Campo Grande