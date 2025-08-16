Professor acusado de estupro teria usado a filha como "isca" para atrair criança em MS

O professor universitário, de 44 anos, acusado de estupro e preso durante uma operação nesta sexta-feira (15), teria usado a filha como uma espécie de "isca" para atrair a criança, de 4 anos, que morava ao lado da residência em Dourados, para cometer os atos libidinosos.

Ele foi preso em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, ainda durante as primeiras da manhã de sexta, sendo transferido no decorrer do dia para a cidade douradense. Contra ele, havia um mandando de prisão.

Segundo o Dourados News, o caso foi descoberto após a mãe da criança abusada procurar a polícia, no dia 7 de julho. Ela teria percebido algo de estranho no convite e ao encontrar a criança, flagrou o estupro.

Para o site local, o delegado Demerval Neto explicou que não foi possível realizar a prisão em flagrante naquele momento, mas provas indicavam que ele planejava deixar o país, já que se trata de pessoa estrangeira.

Em Foz do Iguaçu, foram apreendidos um notebook e um celular que serão periciados.

O professor não era contratado de forma permanente nas universidades onde atuava e nega os crimes, mas não apresentou justificativas para as evidências obtidas.

O caso ainda segue sob investigação para saber se há outras vítimas.

