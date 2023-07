Professor é preso em Costa Rica por armazenamento de pornografia infantil

Um professor de apenas 19 anos, foi preso nesta quinta-feira (27), em Costa Rica, distante aproximadamente 325 quilômetros de Campo Grande. O suspeito armazenava fotos e vídeos de cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, baixados da internet.

A equipe da DEPCA – (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) deslocou-se à Costa Rica após identificar, através de seu núcleo de inteligência, que um indivíduo residente no município Era suspeito de armazenamento de pornografia infantil.

O delegado de polícia que preside a investigação representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca domiciliar, que foi deferido. Ao realizarem a busca, os policiais encontraram no computador, no aparelho celular e em um pen-drive do investigado, centenas de vídeos e fotografias retratando abusos sexuais contra crianças e adolescentes.

Essa diligência é um desdobramento da operação “Sentinela”, desenvolvida permanentemente pela DEPCA, para a repressão de abuso sexual infantojuvenil, através do monitoramento constante das atividades ilícitas em meio virtual, através do qual, todos os anos, dezenas de pedófilos são presos por praticarem tais crimes.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e indiciando pelo cometimento do crime previsto no art. 241- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem pena de prisão de 1 a 4 anos e multa.

Deixe seu Comentário

Leia Também