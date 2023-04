Professor é preso por importunação sexual a estudante em Aquidauana

Um professor foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma estudante menor de idade, na tarde da última quinta-feira (27), no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana. As câmeras de segurança de um dos laboratórios flagraram o crime e as imagens foram repassadas à Polícia Militar.

Conforme o site O Pantaneiro, em nota, o IFMS informou que ao receber a denuncia, imediatamente, acolheu a estudante e familiares para ouvir os primeiros relatos. O professor, contratado por meio de processo seletivo, deverá ser afastado das atividades docentes.

A diretora-geral do Campus Aquidauana, Hilda Romero, afirmou ao site que repudia veementemente todo tipo de assédio na instituição. "Estivemos acompanhando a estudante e a família durante todo o depoimento às autoridades policiais e todas as denúncias serão investigadas", complementou.

Confira a nota divulgada pelo IFMS:

NOTA OFICIAL PARA COMUNIDADE ACADÊMICA E RESPONSÁVEIS

A Direção-Geral do Campus Aquidauana do IFMS informa que na tarde de quinta-feira, 27 de abril de 2023, tomou conhecimento de um caso de importunação sexual envolvendo uma estudante menor de idade e um professor em um dos laboratórios da unidade. A Comissão Permanente para Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual do campus foi acionada imediatamente e prestou acolhimento à estudante e sua família, além de auxiliar a Direção-Geral nos encaminhamentos do caso.

A Polícia Militar foi acionada pela diretora-geral do campus do IFMS e, ao chegar ao local, prendeu o professor em flagrante com base em imagens gravadas por câmeras do circuito interno de segurança. Ressalta-se que o professor em questão foi contratado por meio de processo seletivo e será afastado das atividades no IFMS.

Vale destacar que desde dezembro de 2021, o IFMS possui a Política de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios Moral e Sexual, documento que dispõe sobre prevenção, acolhimento do(a) denunciante, registro e trâmites de denúncias da prática de assédios no âmbito da instituição. A Direção-Geral do Campus Aquidauana reitera seu compromisso com a ética, o respeito e a integridade, e reafirma seu repúdio a toda e qualquer forma de assédio.

Informamos também que o e-mail [email protected] está disponível como canal de denúncia para casos de assédio moral e sexual no âmbito do IFMS-AQ. Os relatos serão tratados com sigilo e confidencialidade, e todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas envolvidas.

