Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Interior

Professor é vítima de tentativa de latrocínio em Deodápolis e veículo é recuperado

Criminosos agrediram a vítima na cabeça e levaram o carro, que foi localizado sem pneus; autores ainda não foram identificados

19 janeiro 2026 - 17h41Taynara Menezes
O caso foi registrado como tentativa de latrocínioO caso foi registrado como tentativa de latrocínio   (Foto: PCMS)

A Polícia Civil de Deodápolis investiga uma tentativa de latrocínio envolvendo um professor, ocorrido no último final de semana. A vítima sofreu agressões na cabeça e teve seu veículo roubado, que foi localizado na manhã desta segunda-feira (19), porém os autores ainda não foram identificados.

De acordo com o site Nova Notícias, o professor foi visto por volta das 3h de sábado, ao deixar uma confraternização. Por volta das 9h, um popular encontrou o docente caído em uma edícula abandonada na saída da cidade, sentido Ivinhema. Ele apresentava ferimentos graves e foi socorrido.

As diligências policiais começaram imediatamente às 10h de sábado. Após buscas realizadas ao longo do domingo, o veículo foi encontrado sem os quatro pneus. Peritos criminais coletaram impressões digitais no carro em busca de pistas sobre os suspeitos.

Em nota oficial, a Polícia Civil esclareceu que não há evidências de violência sexual e desmentiu rumores sobre cirurgia na região anal da vítima, afirmando que tais informações são falsas.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio, já que a vítima foi agredida com a aparente intenção de matá-la para que os criminosos levassem o carro. A investigação segue, e a polícia pede que qualquer informação sobre os autores seja comunicada às autoridades.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
Carteira de trabalho
Justiça
Mesmo com 13 anos de serviço, pastor não tem vínculo reconhecido com igreja em MS
Veículo apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes
Vítima foi encontrada a 20 metros das margens do rio
Interior
Adolescente morre afogado enquanto tomava banho de rio em Ladário
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa
Polícia
Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual
Jovem com deficiência denuncia abuso sexual e vizinho é detido em Rio Brilhante
Interior
Jovem com deficiência denuncia abuso sexual e vizinho é detido em Rio Brilhante
Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em lava jato de Ponta Porã
Interior
Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em lava jato de Ponta Porã
Foto: Nova Notícia
Interior
Homem denuncia comerciante por ameaças com arma após suposta 'cantada'
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário
Interior
Homem é preso por importunar criança de 8 anos e liberado após depoimento em Três Lagoas
Motociclista foi socorrido pelo Samu
Interior
Motociclista sofre fratura na perna ao ser atingido por árvore em temporal em Dourados

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos