Professor é vítima de tentativa de latrocínio em Deodápolis e veículo é recuperado

A Polícia Civil de Deodápolis investiga uma tentativa de latrocínio envolvendo um professor, ocorrido no último final de semana. A vítima sofreu agressões na cabeça e teve seu veículo roubado, que foi localizado na manhã desta segunda-feira (19), porém os autores ainda não foram identificados.

De acordo com o site Nova Notícias, o professor foi visto por volta das 3h de sábado, ao deixar uma confraternização. Por volta das 9h, um popular encontrou o docente caído em uma edícula abandonada na saída da cidade, sentido Ivinhema. Ele apresentava ferimentos graves e foi socorrido.

As diligências policiais começaram imediatamente às 10h de sábado. Após buscas realizadas ao longo do domingo, o veículo foi encontrado sem os quatro pneus. Peritos criminais coletaram impressões digitais no carro em busca de pistas sobre os suspeitos.

Em nota oficial, a Polícia Civil esclareceu que não há evidências de violência sexual e desmentiu rumores sobre cirurgia na região anal da vítima, afirmando que tais informações são falsas.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio, já que a vítima foi agredida com a aparente intenção de matá-la para que os criminosos levassem o carro. A investigação segue, e a polícia pede que qualquer informação sobre os autores seja comunicada às autoridades.

