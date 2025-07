Professor indígena é morto com golpes de foice em aldeia de Bela Vista

O professor indígena Anderson Lopes Gomes Machado, de 23 anos, foi assassinado com golpes de foice na madrugada deste domingo (20), na Aldeia Pirakua, em Bela Vista.

O crime aconteceu por volta da 1h da madrugada, quando o jovem retornava de uma partida de futebol, contudo, a motocicleta que ele usava para voltar ficou sem combustível.

Segundo o site Jardim MS News, ele passou a empurrar a motocicleta por uma estrada vicinal em direção a aldeia, mas se deparou com três jovens, que pediram dinheiro ao professor, que naquele momento, disse não ter, causando a ira do trio.

Como não conseguiram o dinheiro, os três indivíduos, que eram indígenas, passaram a agredir Anderson e decidiram roubar a motocicleta da vítima. Um dos suspeitos desferiu um golpe de foice, fazendo com que a vítima caísse no chão e logo na sequência, houve mais três golpes, causando a morte do professor.

O corpo de Anderson só foi localizado na manhã deste domingo por moradores da região. O capitão da aldeia foi informado da situação e junto de lideranças indígenas, acionaram a Polícia Militar e localizaram um suspeito, que foi preso e conduzido para a delegacia.

Equipes da perícia da Polícia Civil de Jardim e da Delegacia de Bela Vista realizaram o levantamento no local do crime.

