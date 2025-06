Professor morre em acidente entre carro e caminhão na BR-158, em Paranaíba

Morreu na tarde deste domingo (1°), o professor Antônio Francisco de Souza, em decorrência de um grave acidente de trânsito na BR-158, em Paranaíba.

Segundo informações do site Interativo MS, o profissional da educação estava em um veículo de passeio que acabou colidindo com um caminhão.

Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Way-112 estiveram no local para os trabalhos de praxe.

A dinâmica correta do acidente ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Antônio Francisco lecionava na Escola Estadual Maria Luíza, que decretou luto oficial e suspendeu as aulas nesta segunda-feira (2). Em nota, a direção da escola expressou profundo pesar pela perda e prestou solidariedade aos familiares e à comunidade escolar.

